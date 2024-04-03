Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вуд отметился уникальным достижением текущего сезона АПЛ

03 Апреля 2024 • 18:11 Комментировать

Знаменитый новозеландский форвард Крис Вуд вечером вторника помог своему клубу, «Ноттингем Форест» уверенно обыграть «Фулхэм» дома (3:1). Этот гол стал уже 11-м в проходящем сезоне АПЛ для Криса.

Как делится телеграм-канал «Английский акцент», Вуд - единственный игрок Премьер-лиги в этом сезоне, который забил 10 и более голов, но при этом нанёс меньше 30 ударов. Вишенка на торте – в последних трёх матчах на счету футболиста три гола. Всего за свой коллектив новозеландец провёл 24 матча в рамках АПЛ.

Выступает за «лесников» форвард с лета 2023 года. Контракт Криса с клубом рассчитан до конца сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Крис Вуд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Старые грабли Мусаева: «Краснодар» доигрался в матче с «Локомотивом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России заявил, что все полуфиналисты Кубка Гагарина имеют равные шансы на трофей Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов назвал главного претендента на победу в Кубке Гагарина Бывший тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего команда разгромила «Трактор» Вайсфельд назвал фаворита в паре «Металлурга» и «Автомобилиста» Плющев не удивлен, что «Локомотив» разгромил «Трактор» в первом матче полуфинала Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.04.24 в 21:30
Брентфорд Брентфорд
Брайтон Брайтон
2.47 3.70 2.47
Видео
03.04.24 в 21:30
Арсенал Арсенал
Лутон Таун Лутон Таун
1.14 7.00 17.00
Видео
03.04.24 в 22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
1.30 5.60 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
18:28 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о своём будущем
18:22 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк высказался о скором прощании с Клоппом
18:17 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк дал понять, что может уйти из «Ливерпуля»
18:11 · Англия. Премьер-лига
Вуд отметился уникальным достижением текущего сезона АПЛ
17:13 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу
17:06 · Англия. Премьер-лига
Коссуну отказался продлевать контракт с «Байером» слухи
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал между двумя топ-защитниками из АПЛ слухи
16:46 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко признался, что смотрел «Дом-2» и фанател от Бузовой
16:41 · Англия. Премьер-лига
Ещё один суперклуб интересуется тренером де Дзерби
16:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп не собирается беречь игроков, думая о матче с «Манчестер Юнайтед»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Футболисты «Манчестер Юнайтед» впечатлены директором Ineos, восстанавливающим культуру побед в клубе
16:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп ожидает побед от «Манчестер Сити» и «Арсенала» во всех матчах АПЛ
16:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лутона» высоко оценил игру футболистов «Арсенала» Салиба и Магальянса
16:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Это трудный, но захватывающий период»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал сроки возвращения Алиссона
Все новости
Рекомендуем