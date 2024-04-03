Вуд отметился уникальным достижением текущего сезона АПЛ

Знаменитый новозеландский форвард Крис Вуд вечером вторника помог своему клубу, «Ноттингем Форест» уверенно обыграть «Фулхэм» дома (3:1). Этот гол стал уже 11-м в проходящем сезоне АПЛ для Криса.

Как делится телеграм-канал «Английский акцент», Вуд - единственный игрок Премьер-лиги в этом сезоне, который забил 10 и более голов, но при этом нанёс меньше 30 ударов. Вишенка на торте – в последних трёх матчах на счету футболиста три гола. Всего за свой коллектив новозеландец провёл 24 матча в рамках АПЛ.

Выступает за «лесников» форвард с лета 2023 года. Контракт Криса с клубом рассчитан до конца сезона.