В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага остаётся неопределённым, а потому – обсуждаемым. При этом если нидерландец сохранит тренерское кресло на «Олд Траффорд», то у него станет значительно меньше полномочий в трансферной сфере. Об этом на своих страницах рассказывает MailSport.

Ранее в прессе сообщалось о желании нового владельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа изменить структуру работы в клубе. Бизнесмен якобы хочет, чтобы тренер занимался исключительно работой с командой, а за трансферы отвечали другие люди.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В «Манчестер Юнайтед» определились с новым тренером