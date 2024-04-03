Коссуну отказался продлевать контракт с «Байером»

Центральный защитник «Байера» Одилон Коссуну не стал продлевать трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 23-летний футболист отказался от нового контракта, который был предложен «Байером». При этом отмечается, что если Коссуну не сможет в ближайшее время найти новый клуб, то будет готов отработать свой контракт до конца.

Журналист добавил, что сейчас за ситуацией защитника следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Действующий контракт Коссуну с «Байером» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.