«Реал» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать правого защитника высокого уровня. Слухи связывают с мадридским клубом двух топ-игроков из Премьер-лиги – Риса Джеймса и Трента Александер-Арнольда.

Как сообщает Fichajes, в «Реале» между этими футболистами сделали выбор в пользу Александер-Арнольда. Действующий контракт 25-летнего игрока с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года, что делает трансфер Трента более вероятным. Если говорить о 24-летнем Джеймсе, то его соглашение с «Челси» истекает в середине 2028 года. Длительный контракт является камнем преткновения.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Александер-Арнольда в 70 миллионов евро, а Джеймса – в 50 миллионов евро.