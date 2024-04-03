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«Реал» выбрал между двумя топ-защитниками из АПЛ слухи

03 Апреля 2024 • 16:48 Комментировать

«Реал» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать правого защитника высокого уровня. Слухи связывают с мадридским клубом двух топ-игроков из Премьер-лиги – Риса Джеймса и Трента Александер-Арнольда.

Как сообщает Fichajes, в «Реале» между этими футболистами сделали выбор в пользу Александер-Арнольда. Действующий контракт 25-летнего игрока с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года, что делает трансфер Трента более вероятным. Если говорить о 24-летнем Джеймсе, то его соглашение с «Челси» истекает в середине 2028 года. Длительный контракт является камнем преткновения.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Александер-Арнольда в 70 миллионов евро, а Джеймса – в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Рис Джеймс Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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