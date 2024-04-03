Павлюченко признался, что смотрел «Дом-2» и фанател от Бузовой

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, что является фанатом известной телеведущей Ольги Бузовой.

«Скажу честно, в Лондоне я смотрел «Дом-2». Я фанат Бузовой», — заявил Павлюченко на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, российский футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За это время он принял участие в 113 матчах с учетом всех турниров, забил 42 мяча и стал автором десяти ассистов.

Летом 2012 года Павлюченко покинул «Тоттенхэм» и вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Локомотивом». В октябре 2022 года Павлюченко объявил о завершении карьеры.