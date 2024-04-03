Ещё один суперклуб интересуется тренером де Дзерби

В летнее межсезонье итальянский тренер Роберто де Дзерби может покинуть «Брайтон» и пойти на повышение в более статусный клуб. В последние недели слухи активно связывают специалиста с «Ливерпулем» и «Баварией». Теперь же на де Дзерби появился ещё один топ-претендент.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, интерес к де Дзерби проявляет итальянский «Ювентус».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в обозримом будущем «Ювентус» может отправить в отставку Массимилиано Аллегри. На текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса»

Де Дзерби ответил на вопрос о будущем