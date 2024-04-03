Клопп не собирается беречь игроков, думая о матче с «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, может ли он использовать ротацию состава в игре с «Шеффилд Юнайтед», учитывая битву с «Манчестер Юнайтед» на выходных.

«Если бы я сейчас говорил о матче с «Манчестер Юнайтед», люди имели бы право думать, что я засиделся в этом кресле. Это бессмысленно. Нельзя выигрывать матчи, не уважая соперника. В данный момент у меня нет шанса повлиять на игру с «Манчестер Юнайтед». Завтра мы будем играть с теми игроками, которые доступны. «Шеффилд Юнайтед» заслуживает уважения с нашей стороны и получит его», - сказал Клопп журналистам.

Отметим, что именно «Ливерпуль» сейчас располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.