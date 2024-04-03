Футболисты «Манчестер Юнайтед» впечатлены директором Ineos, восстанавливающим культуру побед в клубе

Директор Ineos сэр Дэйв Брэйлсфорд работает над восстановлением культуры побед в «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует издание The Telegraph.

По данным источника, руководитель встретился с большей частью основного состава «красных дьяволов», чтобы представить генеральный план развития клуба и выслушать замечания и вопросы игроков.

В итоге это произвело положительное впечатление на футболистов и вселило в них оптимизм по поводу будущего.

Напомним, что завтра, 4 апреля, коллектив Эрика тен Хаге отправится в гости к лондонскому «Челси» в рамках 31-го тура первенства Англии.

К слову, подопечные нидерландского специалиста располагаются на шестой позиции турнирной таблицы АПЛ, заработав 48 баллов.