Клопп ожидает побед от «Манчестер Сити» и «Арсенала» во всех матчах АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли он в среду вечером смотреть матчи конкурентов в борьбе за титул Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Я даже не знал, что они играют сегодня вечером. Это действительно не моя тема. Я ожидаю, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» будут побеждать во всех матчах. Это невозможно, когда они играют друг против друга, но таких игр больше не будет. Так что я ожидаю, что они всегда будут выигрывать.

Нам нужно побеждать и набирать очки. Остальное, честно говоря, меня не интересует. Когда играют конкуренты, мой пульс не учащается», - сказал Клопп на пресс-конференции.