Тренер «Лутона» высоко оценил игру футболистов «Арсенала» Салиба и Магальянса

Наставник «Лутона» Роб Эдвардс поделился мнением об игре защитников «Арсенала» Вильяма Салиба и Габриэля Магальянса.

Специалист признался, что данные футболисты его впечатлили. По его мнению, они обладают хорошей физической подготовкой, мощью и силой. Кроме того, игроки хорошо обучены и умеют выбирать позицию.

«Они также неплохо владеют мячом, так что они почти идеальны», – добавил тренер в интервью изданию Metro.

Напомним, что сегодня, 3 апреля, «Арсенал» примет дома «Лутон» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.