Клопп: «Это трудный, но захватывающий период»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу напряжённого календаря. Мерсисайдцам в ближайшее время предстоят игры Премьер-лиги и Лиги Европы.

«Нам нужен состав. Игры слишком напряжённые, ведь каждая команда за что-то борется. Так что это действительно трудный период, но, очевидно захватывающий. Мы с нетерпением ждём не только завтрашнюю, но и все предстоящие игры. Все они будут трудными по разным причинам, но мы действительно этого ждём», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В четверг, 4 апреля, «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед».