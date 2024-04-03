Клопп назвал сроки возвращения Алиссона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции дал комментарий по поводу состояния нескольких футболистов.

По словам Клоппа, полузащитник Кёртис Джонс полноценно тренируется и может принять участие в игре против «Шеффилд Юнайтед» в четверг вечером.

Что касается Алиссона, то он уже занимается с тренером вратарей и «выглядит хорошо». Клопп сообщил, что бразилец может вернуться к полноценным командным тренировкам на следующей неделе.

В последний раз Алиссон играл за «Ливерпуль» в начале февраля.

Добавим, что «Ливерпуль» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.