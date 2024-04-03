«Арсенал» имеет отличные шансы на трансфер опорника из Ла Лиги

Лондонский «Арсенал» имеет отличные шансы на то, чтобы оформить трансфер топового опорника из испанской Ла Лиги. Речь идёт о Мартине Субименди из «Реал Сосьедада», которым также интересуются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

По информации от Football Insider, «Арсенал» в данный момент выглядит фаворитом на трансфер Субименди. Главный тренер «канониров» Микель Артета видит в испанце футболиста, который может вывести полузащиту лондонской команды на новый уровень.

Ранее сообщалось, что у 25-летнего Субименди в контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.