«Тоттенхэм» может расстаться с правым защитником, чтобы профинансировать трансферы

Лондонский «Тоттенхэм» летом может расстаться со своим правым защитником. Речь идёт о 25-летнем фуллбеке Эмерсоне Рояле, который не особо пользуется поддержкой со стороны главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщает Football Insider, «шпоры» могут продать бразильца, чтобы профинансировать другие трансферы. Ранее сообщалось, что Эмерсон пользуется спросом в Саудовской Аравии, где футболистом интересовался «Аль-Наср».

Роял ранее выступал за каталонскую «Барселону», но не смог закрепиться в команде. В этом сезоне Эмерсон отметился одним голом в 18 матчах Английской премьер-лиги.