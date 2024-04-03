Тен Хаг: «Мы толком не тренируемся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, может ли тренерский штаб внести какие-то изменения ради уменьшения количества травмированных игроков.

«Нельзя предотвратить проблемы. Стандарты Премьер-лиги высоки, перегрузка с расписании сумасшедшая. В нашей команде много игроков, которые ездят в сборные. У «Сити», «Ливерпуля» и «Ньюкасла» тоже проблемы, особенно в обороне.

Внесли ли мы изменения в тренировочный процесс? Мы толком не тренируемся. Мы просто восстанавливаемся, а дальше идёт следующий матч», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пресс-конференции в среду.