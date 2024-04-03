Тен Хаг сообщил о возвращении трёх игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу кадровой ситуации перед матчем с «Челси».

«Новых проблем с травмами нет, они нам не нужны. В обороне у нас не так много вариантов, но хорошо, что сегодня днём Рафаэль Варан и Джонни Эванс вернулись. А Гарри Магуайр вернулся к тренировкам вчера», - сказал тен Хаг журналистам.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага отстаёт на 11 очков.

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» стартует 4 апреля в 22:15 по московскому времени.