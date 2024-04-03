Почеттино: «Челси» не может быть командой, которая играет чисто ради удовольствия»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, в каких аспектах его команда должна достичь прогресса. Аргентинский специалист намекнул, что ему не понравилась отдача игроков в последнем туре чемпионата, где «синие» умудрились сыграть вничью с «Бёрнли», играя в большинстве больше 45 минут.

«Мы должны иначе вести себя, если хотим стабильно выигрывать матчи. Это касается многих аспектов. Успешные клубы хорошо играют не только с мячом. «Челси» не может себе позволить быть командой, которая играет чисто ради удовольствия. Игроки должны гнаться за футболистами «Бёрнли» так, словно играют против «Манчестер Юнайтед» или мадридского «Реала», – сказал Почеттино на пресс-конференции.