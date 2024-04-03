Почеттино отреагировал на слова владельца «Челси» о разочаровании

Владелец «Челси» Тодд Бёли на днях поговорил о разочаровании болельщиков турнирным положением команды. Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Я никогда не говорю о владельцах, мне нечего сказать. Потому что они имеют право говорить так, как хотят. Именно поэтому они являются владельцами клуба. Могу лишь сказать спасибо за проявление доверия и поддержку. Это самое главное. Футболистам нужна поддержка наших боссов», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

На текущий момент «Челси» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.