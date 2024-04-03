Тен Хаг: «Челси» может обыграть кого угодно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед матчем Премьер-лиги против «Челси». Нидерландец отметил, что «пенсионеры» сохраняют высокий уровень, несмотря на нахождение на 12-й позиции в турнирной таблице.

«Это жёсткое соревнование, очень напряжённое. Многое зависит от того, какие футболисты доступны, а какие нет. Когда всё складывается, сезон может быть успешным, а когда нет – всё может быть сложнее.

В остальном у «Челси» фантастическая команда, фантастические игроки. Они играют в очень хороший футбол. «Челси» может обыграть кого угодно», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.