Почеттино: «Будет хорошо, если Нкунку сможет провести хотя бы один матч до конца сезона»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что нападающий Кристофер Нкунку сейчас находится не в лучшем состоянии. Напомним, француз получил очередную травму в конце февраля. Сроки восстановления пока не называются.

«Возвращение Нкунку? Честно говоря, я до сих пор не знаю. Понятия не имею, когда он вновь сможет тренироваться с командой. У меня нет информации. Сейчас Кристофер восстанавливается. Его повреждение оказалось серьёзней, чем мы ожидали. Будет хорошо, если Нкунку сможет провести хотя бы один матч до конца сезона. Я на это надеюсь», – рассказал Почеттино на пресс-конференции.