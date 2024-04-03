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Почеттино: «Будет хорошо, если Нкунку сможет провести хотя бы один матч до конца сезона»

03 Апреля 2024 • 15:21 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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04.04 22:15

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что нападающий Кристофер Нкунку сейчас находится не в лучшем состоянии. Напомним, француз получил очередную травму в конце февраля. Сроки восстановления пока не называются.

«Возвращение Нкунку? Честно говоря, я до сих пор не знаю. Понятия не имею, когда он вновь сможет тренироваться с командой. У меня нет информации. Сейчас Кристофер восстанавливается. Его повреждение оказалось серьёзней, чем мы ожидали. Будет хорошо, если Нкунку сможет провести хотя бы один матч до конца сезона. Я на это надеюсь», – рассказал Почеттино на пресс-конференции.

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