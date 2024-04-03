Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от домашнего матча с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «синие» почти 7 лет не могут обыграть манкунианцев в рамках чемпионата.

«Нам нужно показать больше энергии, мы должны быть единой командой. Завтра нам предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед», у игроков большая мотивация. Нам нужно уважать соперника, но сохранять настрой на протяжение всей игры», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» сейчас занимает двенадцатую строчку в Премьер-лиге, тогда как «Манчестер Юнайтед» идёт на шестом месте.