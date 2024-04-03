Почеттино заступился за Галлахера, которого обвинили в расизме

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино заступился за полузащитника Конора Галлахера, которого обвинили в расизме. Претензии к англичанину состоят в том, что он не пожал руку чернокожему мальчику в подтрибунном помещении перед матчем с «Бёрнли». Хавбек утверждает, что просто не заметил, как мальчик тянет ему руку.

«Мы все несём ответственность. Откуда вы знаете, что Галлахер специально проигнорировал мальчика? Ситуация меня очень расстраивает. Никто не заслуживает травли. Я знаю Конора. Он отличный парень, который обо всё заботится», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Отметим, что под последним постом Галлахера в социальных сетях можно найти десятки тысяч гневных комментариев с оскорблениями.