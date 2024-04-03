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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саттон назвал фаворита в гонке за титул АПЛ

03 Апреля 2024 • 15:09 Комментировать

Известный в прошлом футболист Крис Саттон назвал фаворита в чемпионской гонке Английской премьер-лиги.

«Думаю, «Ливерпуль» выдаст хорошую серию игр с этого момента и до конца сезона. На «Арсенал» и «Манчестер Сити» оказывается давление, ведь у них сейчас нет права на ошибку.

Несмотря на всю похвалу в адрес «Арсенала», теперь «Ливерпуль» должен считаться фаворитом на победу в Премьер-лиге», - слова Саттона приводит Daily Mail.

На текущий момент именно «Ливерпуль» располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Арсенал» отстаёт от команды Юргена Клоппа на два очка, а «Манчестер Сити» - на три.

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