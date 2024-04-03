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Почеттино рассказал, сможет ли Чилуэлл сыграть против «Манчестер Юнайтед»

03 Апреля 2024 • 15:04 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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04.04 22:15

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил, сможет ли левый защитник Бен Чилуэлл принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «синие» примут у себя дома манкунианцев завтра вечером.

«Медицинский персонал выкачал из колена Бена много жидкости после того, как он вернулся из расположения сборной Англии. В субботу ему стало плохо. Чилуэлл не участвовал на тренировках в понедельник и во вторник, поэтому его не стоит ждать в матче против «Манчестер Юнайтед», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Чилуэлл записал на свой актив один ассист в 12 матчах этого розыгрыша АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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