Почеттино рассказал, сможет ли Чилуэлл сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил, сможет ли левый защитник Бен Чилуэлл принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «синие» примут у себя дома манкунианцев завтра вечером.

«Медицинский персонал выкачал из колена Бена много жидкости после того, как он вернулся из расположения сборной Англии. В субботу ему стало плохо. Чилуэлл не участвовал на тренировках в понедельник и во вторник, поэтому его не стоит ждать в матче против «Манчестер Юнайтед», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Чилуэлл записал на свой актив один ассист в 12 матчах этого розыгрыша АПЛ.