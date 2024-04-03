Почеттино ответил, действительно ли «Челси» готовит для Палмера новый контракт

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что клуб готовит новый контракт для полузащитника Коула Палмера. Напомним, ранее в британской прессе появилась информация о намерении «синих» повысить зарплату молодому англичанину.

«Палмер – это игрок, который прибыл в команду летом и быстро адаптировался. Он хорошо чувствует себя в команде. Я не знаю, готовит ли руководство новый контракт для Коула. Клуб обязательно сделает это при надобности», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Палмер в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 13 голами и 8 ассистами.