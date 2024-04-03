Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий дортмундской «Боруссии» может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Man United News.

По информации источника, 24-летний футболист предстоящим летом может получить еще один шанс в «красных дьяволах». Это произойдет в том случае, если клуб назначит директором Джейсона Уилкокса, который ранее работал с Санчо в академии «Манчестер Сити».

Напомним, минувшей зимой Санчо перебрался в «Боруссию» на правах аренды. Причиной этому стал конфликт англичанина с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. В составе «шмелей» игрок провел 11 матчей, забил два гола и оформил два ассиста.