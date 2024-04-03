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Три топ-клуба следят за Рабио слухи

03 Апреля 2024 • 14:22 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может покинуть команду предстоящим летом.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в летнее трансферное окно «Арсенал» попробует оформить бесплатный трансфер 29-летнего футболиста. Кроме того, по данным источника, за Рабио продолжают следить «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рабио принял участие в 26 матчах во всех турнирах, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором трех голевых передач.

Действующий контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.

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