Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может покинуть команду предстоящим летом.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в летнее трансферное окно «Арсенал» попробует оформить бесплатный трансфер 29-летнего футболиста. Кроме того, по данным источника, за Рабио продолжают следить «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рабио принял участие в 26 матчах во всех турнирах, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором трех голевых передач.

Действующий контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.