Исак ответил, хочет ли остаться в «Ньюкасле» на фоне интереса топ-клубов

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак прокомментировал слухи о своём будущем. Напомним, в последнее время шведского форварда начали сватать в лондонский «Арсенал». В прессе ходили слухи о том, что «сороки» будут готовы продать Александра за сумму в районе 100 миллионов евро.

«Конечно, я хочу продолжать играть за «Ньюкасл» в будущем!. Я приехал сюда ради долгосрочного проекта, мне очень нравится здесь выступать. Я действительно чувствую себя как дома. Сейчас моя цель – это завершить сезон на высокой ноте», – сказал Исак в интервью журналисту Марку Дугласу.

В этом сезоне Исак провёл 22 матча в Английской премьер-лиге, где забил 15 голов и отдал ассист.