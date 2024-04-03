Тен Хаг впечатлён усердной работой Маунта на тренировках

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг приятно удивлён характером полузащитника Мэйсона Маунта. По сообщениям от журналиста Роба Доусона, англичанин после травмы очень усердно работал для того, чтобы поскорее вернуться на поле.

Источник также сообщает, что Маунт в последнее время является человеком, который последним покидает тренировочную базу «Манчестер Юнайтед». Англичанин хочет доказать, что манкунианцы не зря заплатили за него 65 миллионов евро прошлым летом.

В последнем туре АПЛ Маунт забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Брентфорда», но этот мяч не стал победным, ведь «пчёлам» удалось сравнять счёт.