«Барселона» может заменить Хави тренером «Борнмута»

Каталонская «Барселона» может заменить своего главного тренера Хави Эрнандеса специалистом из Английской премьер-лиги. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» активно изучают кандидатуру Андони Ираолы, который ныне возглавляет «Борнмут».

Испанский тренер ранее работал в Ла Лиге во главе «Райо Вальекано». В прошлом сезоне скромный мадридский коллектив под руководством Ираолы финишировал на одиннадцатом месте. На этой же строчке в Английской премьер-лиге сейчас находится «Борнмут». Это при том, что команда неудачно начала сезон.

Напомним, «Барселона» всё ещё надеется, что Хави передумает уходить в конце кампании.