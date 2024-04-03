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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может заменить Хави тренером «Борнмута»

03 Апреля 2024 • 14:05 Комментировать
Лутон Таун
...
Борнмут
06.04 17:00

Каталонская «Барселона» может заменить своего главного тренера Хави Эрнандеса специалистом из Английской премьер-лиги. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» активно изучают кандидатуру Андони Ираолы, который ныне возглавляет «Борнмут».

Испанский тренер ранее работал в Ла Лиге во главе «Райо Вальекано». В прошлом сезоне скромный мадридский коллектив под руководством Ираолы финишировал на одиннадцатом месте. На этой же строчке в Английской премьер-лиге сейчас находится «Борнмут». Это при том, что команда неудачно начала сезон.

Напомним, «Барселона» всё ещё надеется, что Хави передумает уходить в конце кампании.

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Барселона Хави Эрнандес Андони Ираола Борнмут ещё теги

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ЛУТОН ТАУН БОРНМУТ
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