Скауты трёх топ-клубов следят за талантом из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Микаил Файе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Челси» и дортмундская «Боруссия».
Трудовой договор сенегальца с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Стоит сказать, что Файе пока не дебютировал в основной команде.
Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.
После 30 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге, имея в своей копилке 67 очков.
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