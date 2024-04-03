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Скауты трёх топ-клубов следят за талантом из «Барселоны» слухи

03 Апреля 2024 • 14:02 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Защитник «Барселоны» Микаил Файе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Челси» и дортмундская «Боруссия».

Трудовой договор сенегальца с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Стоит сказать, что Файе пока не дебютировал в основной команде.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.

После 30 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге, имея в своей копилке 67 очков.

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Челси Ювентус Барселона Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги

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