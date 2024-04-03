«Манчестер Юнайтед» летом хочет пригласить четырёх игроков

«Манчестер Юнайтед» определился с позициями, которые хочет усилить в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Низар Кинселла, манкунианцы нацелены на трансфер нового нападающего, который способен играть в связке с Расмусом Хёйлунном. Также клуб нуждается в центральном защитнике, левом фуллбеке и центральном полузащитнике.

Напомним, руководство пока не определилось, продолжит ли главный тренер Эрик тен Хаг работать во главе команды в следующем сезоне. Ранее с «Манчестер Юнайтед» были связаны такие специалисты, как Грэм Поттер и Томас Тухель, который летом покинет «Баварию».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в чемпионате Англии.