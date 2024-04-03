Грандам АПЛ будет тяжело подписать Вирца — известна причина

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц находится в шорт-листе больших английских клубов.

По информации HITC, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» считают, что им будет тяжело оформить трансфер Вирца из-за решения Хаби Алонсо остаться на посту главного тренера «Байера».

Ранее сообщалось, что коллектив из Леверкузена может летом отпустить 20-летнего футболиста за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вирц появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором 17 результативных передач.

Действующий контракт хавбека с «Байером» рассчитан до середины 2027 года.