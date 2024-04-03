Маунт был в шаге от перехода в «Арсенал», Артета считал трансфер свершившимся

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт прошлым летом мог присоединиться к лондонскому «Арсеналу». По информации от журналиста Роба Доусона, главный тренер «канониров» Микель Артета был настолько уверен в сделке, что считал трансфер уже свершившимся.

Тем не менее, переход Маунта в «Арсенал» в конечном итоге сорвался. «Челси» нашёл на своего воспитанника другого покупателя в лице «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага заплатила за англичанина 65 миллионов евро.

Маунт лишь на прошлых выходных отметился своим первым голевым действием в этом розыгрыше АПЛ, забив мяч в ворота «Брентфорда». Завтра Мэйсон отправится с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж», где сыграет против бывшего клуба «Челси».