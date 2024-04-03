Артета рассказал, готов ли Нванери к выступлениям за основной состав

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил потенциал 17-летнего атакующего полузащитника Этана Нванери. Напомним, молодой талант дебютировал за «канониров» ещё в прошлом сезоне в 15-летнем возрасте.

«Этан очень близок к первой команде. Возможность есть, и теперь ему нужно ею воспользоваться. Я был очень доволен тем, что он подписал свой первый профессиональный контракт. В тот момент я испытал настоящую гордость, ведь Нванери является выпускником академии», – сказал Артета на пресс-конференции.

В молодёжном чемпионате Англии Нванери в этом сезоне провёл 9 матчей, где отметился 7 забитыми голами и 2 ассистами.