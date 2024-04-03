«Манчестер Юнайтед» положил глаз на левого защитника из Лиги 1

«Манчестер Юнайтед» летом может усилить позицию левого защитника. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «манкунианцы» положили глаз на фуллбека «Ниццы» Мелвина Бара.

23-летний защитник всё больше нравится руководству «Манчестер Юнайтед», которое всерьёз задумывается об оформлении трансфера на ближайшее лето. «Трансфермаркт» оценивает француза в 12 миллионов евро, но «Ницца» будет требовать за своего футболиста явно больше.

Бар выступает за нынешнюю команду с 2021 года, когда перебрался из «Лиона» за 3 миллиона евро. В этом сезоне защитник отметился двумя результативными передачами в чемпионате Франции.