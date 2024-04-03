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«Манчестер Юнайтед» положил глаз на левого защитника из Лиги 1

03 Апреля 2024 • 12:51 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.98 X 4.00 2 3.35
04.04 22:15

«Манчестер Юнайтед» летом может усилить позицию левого защитника. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «манкунианцы» положили глаз на фуллбека «Ниццы» Мелвина Бара.

23-летний защитник всё больше нравится руководству «Манчестер Юнайтед», которое всерьёз задумывается об оформлении трансфера на ближайшее лето. «Трансфермаркт» оценивает француза в 12 миллионов евро, но «Ницца» будет требовать за своего футболиста явно больше.

Бар выступает за нынешнюю команду с 2021 года, когда перебрался из «Лиона» за 3 миллиона евро. В этом сезоне защитник отметился двумя результативными передачами в чемпионате Франции.

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