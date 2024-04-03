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«Арсенал» выбрал звёздного полузащитника, которого хочет купить летом

03 Апреля 2024 • 12:44 Комментировать

Лондонский «Арсенал» выбрал главную трансферную цель на грядущее лето. Согласно информации Football Transfers, руководство «канониров» хочет подписать полузащитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха.

Срок действующего трудового соглашения хавбека с немецким грандом истекает летом 2025 года. Переговоры о новом контракте не увенчались успехом. «Арсенал» хочет воспользоваться этим и приобрести игрока летом. Рыночная стоимость Йозуа оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Киммих сыграл 21 поединок. На счету 29-летнего полузащитника один гол и пять результативных передач.

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Бавария Арсенал Лондон Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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