Джеймс хочет остаться в «Челси»

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс намерен остаться в своей команде. Ранее сообщалось, что капитаном «синих» интересуется мадридский «Реал», но англичанин не собирается уходить.

Как сообщает HITC, «Челси» могут понадобиться крупные продажи, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей. Одним из кандидатов на выход является Джеймс, который из-за многочисленных травм пропустил большую часть сезона. Тем не менее, правый защитник счастлив в «Челси» и не хочет уходить.

Джеймс может не сыграть в оставшейся части сезона, ведь футболист всё ещё продолжает реабилитацию после операции на колене. Рис успел провести всего 8 матчей в этом розыгрыше АПЛ.