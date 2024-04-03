Александер-Арнольд сравнил эмоции после побед в АПЛ и Лиге чемпионов

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о значимости победы в Лиге чемпионов УЕФА.
«Нам было очень трудно выиграть Премьер-лигу, но эмоции от триумфа в Лиге чемпионов на другом уровне. Я тогда пережил ощущения, которые еще никогда не испытывал в своей футбольной карьере», - передает слова футболиста The Athletic.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» участвует в Лиге Европы. Следующим соперником команды Юргена Клоппа в еврокубке будет итальянская «Аталанта».
В Премьер-лиге мерсисайдцы лидируют после 29 матчей, имея в своем активе 67 набранных баллов.
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