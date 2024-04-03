Гюсто надеется сыграть в матче с «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто надеется принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед», который пройдёт завтра в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, в последнем матче с «Бёрнли» Гюсто получил небольшое повреждение и был заменён в качестве меры предосторожности. По информации от журналиста Низара Кинселлы, французский фуллбек вчера работал в зале. Сейчас у него есть шансы на участие в игре с «Манчестер Юнайтед».

Гюсто перебрался в «Челси» в январе 2023 года из французского «Лиона». В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Мало отметился пятью результативными передачами.