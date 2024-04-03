Артета рассказал, что нужно сделать «Арсеналу» для победы в АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.
«Что нам нужно для победы в чемпионате? Необходимо выигрывать в каждом матче. Когда видишь стабильность и уровень других претендентов, то победа в каждом матче – это как раз то, что нужно для успеха», - передает слова испанского тренера аккаунт Arsenal Buzz в соцсетях.
По итогам 29 поединков «Арсенал» набрал 65 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два пункта.
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