Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча с «Астон Виллой»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча против «Астон Виллы» в Английской премьер-лиге. Игра состоится сегодня вечером на «Этихад Стэдиум».

«Вы можете убедиться в уровне соперника, просто посмотрев на турнирную таблицу АПЛ (4 место). Мы знаем, что матч будет невероятно сложным, поэтому нам нужно показать свой лучший футбол. «Астон Вилла» играет действительно хорошо, так что мы подготовлены к очень требовательному матчу», – сказал Диаш в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

«Горожане» в настоящий момент отстают от лидирующего «Ливерпуля» на три очка. Команда Хосепа Гвардиолы также находится позади «Арсенала», в активе которого на один пункт больше.