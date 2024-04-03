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Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» от Журавеля

03 Апреля 2024 • 10:11 Комментировать

Комментатор Тимур Журавель поделился прогнозом на поединок 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Астон Вилла».

«Забить в ворота «Сити» будет сложно, у «Сити» сейчас такой период, когда они больше оборонительно и осторожно играют, чем в атаку.  Матч, скорее всего, не будет голевым, поэтому мой прогноз – низ», - приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Манчестере сегодня, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, а «Астон Вилла» находится на четвертой строчке.

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