Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» от Журавеля

«Забить в ворота «Сити» будет сложно, у «Сити» сейчас такой период, когда они больше оборонительно и осторожно играют, чем в атаку. Матч, скорее всего, не будет голевым, поэтому мой прогноз – низ», - приводит слова Журавеля «РБ Спорт».