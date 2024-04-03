Мерсон дал прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон дал прогноз на матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра в рамках Английской премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».

«У «Челси» будет преимущество домашнего стадиона, но это не та команда, которая доминирует. Фанаты будут сильно беспокоиться, если «Челси» не обыграет «Манчестер Юнайтед». Это будет сложный матч, но я думаю, что хозяева должны победить. Ставлю на 2:1 в пользу «Челси», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в последний раз «Челси» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ в 2017 году. Тогда «синие» минимально победили на своём поле благодаря голу Альваро Мораты.