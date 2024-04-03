Хау рассказал о кадровой ситуации в «Ньюкасле»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о состоянии трёх игроков, которые испытывают проблемы со здоровьем. В ближайшее время «сорокам» не помогут нападающий Мигель Альмирон, а также крайние защитники Киран Триппьер и Тино Ливраменто.

«Альмирон пропустит около месяца из-за травмы колена. То же самое касается Тино Ливраменто, который тоже повредил колено. Триппьер? Он пока не готов играть, поэтому его определённо не стоит ждать в ближайшем матче с «Фулхэмом», – сказал Хау на пресс-конференции.

«Ньюкасл» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.