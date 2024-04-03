«Реал» может продать известного полузащитника в АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может сменить чемпионат Испании на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах испанского футболиста проявляет «Ньюкасл». «Королевский» клуб, в свою очередь, готов расстаться с Себальосом, если за него предложат порядка десяти миллионов евро.

Кроме «Ньюкасла» у Дани есть еще три варианта продолжения карьеры. В его услугах заинтересованы «Бетис», миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.