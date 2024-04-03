Де Дзерби недоволен Фати

«Ансу должен давать намного больше, чем мы получаем от него на поле. Этого пока недостаточно. Ожидания от него были очень высоки. Мы всячески стараемся помогать ему. Фати отличный парень, работать с ним в радость. Хочется помочь ему», - передает слова итальянского наставника газета Marca.