Де Дзерби недоволен Фати

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто де Дзерби критически высказался об игре нападающего Ансу Фати.
«Ансу должен давать намного больше, чем мы получаем от него на поле. Этого пока недостаточно. Ожидания от него были очень высоки. Мы всячески стараемся помогать ему. Фати отличный парень, работать с ним в радость. Хочется помочь ему», - передает слова итальянского наставника газета Marca.
Напомним, что «чайки» арендовали Фати у каталонской «Барселоны». В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 21-летний нападающий провел 15 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.
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