​Джастин Клюйверт: «У «Борнмута» светлое будущее»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Борнмут» сумел обыграть «Кристал Пэлас», а Джастин Клюйверт забил единственный мяч этой встречи. Герой матча прокомментировал итоги игры, выразив уверенность в светлом будущем «вишен» и признавшись, что он счастлив выступать за этот клуб:

- Мы в очень хорошей форме сейчас. И хотим побеждать. Я вижу светлое будущее у «Борнмута», мы растем. Я очень счастлив тут, - цитирует слова Клюйверта BBC Sport.

Напомним, что сейчас «Борнмут» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем своем матче клуб сыграет с «Лутон Таун».