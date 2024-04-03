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​Хау: «Судья принял решение не в нашу пользу»

03 Апреля 2024 • 05:35 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Эвертон

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Эвертон» съездил в Ньюкасл, где разжился очком в противостоянии с «сороками». Спас «ирисок» пенальти, который был назначен за игру рукой Пола Дамметта из «Ньюкасла». Эдди Хау считает, что трактовка ситуации арбитром оказалась не в пользу его команды:

- Это одно из тех решений арбитра, которые случаются и которые приходится принимать. Я думаю, что если бы мы забили второй гол, этот пенальти не стал бы проблемой. Но и тут VAR сыграл против нас, - цитирует слова Хау BBC Sport.

Сейчас «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау

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