​Амад Диалло начал карьеру в Европе с обмана, утверждает источник

Амад Диалло, ныне блистающий в составе «Манчестер Юнайтед», ранее выступал за итальянскую «Аталанту», и попал он в нее в возрасте четырнадцати лет - так утверждает The Times. По информации источника, Диалло стал еще одной жертвой традиционного африканского бизнеса по омоложению игроков.

Документы для «переростка» подготовили «умельцы» из Кот-д'Ивуар, а подобный подход представлял для Диалло на тот момент единственную возможность выбраться «в люди».

Напомним, что 21-летний, согласно официальной информации, футболист выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, но проводил время в арендах - то в «Рейнджерс», то в «Сандерленде».